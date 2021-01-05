На Київщині чоловік ударом молотка вбив свою знайому

Під час новорічного святкування між чоловіком та жінкою виникла сварка

1 січня 2021 року у Макарівському районі Київщини 60-річний чоловік убив 50-річну знайому.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Макарівським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно місцевого мешканця за фактом умисного вбивства ( ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, 60-річний чоловік та його 50-річна знайома, мешканка Макарівського району Київської області, розпивали алкогольні напої в будинку останньої. Під час святкування між ними спалахнула сварка, в ході якої зловмисник схопив молоток та наніс ним потерпілій один удар в область голови. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.

Наразі чоловіка затримано. Йому повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці затримали киянина, який під час конфлікту кілька разів вдарив опонента ножем, а потім підпалив квартиру, щоби приховати сліди злочину.