Кіберполіція вилучила у злочинців 250 кг сильнодіючих ліків



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Кіберполіція вилучила у злочинного угруповання 250 кг сильнодіючих лікарських засобів, заборонених в Україні

Злочинне угруповання за допомогою інтернет-магазину реалізовувало анаболічні стероїди

На Київщині кіберполіція спільно з СБУ викрили діяльність групи збувачів заборонених речовин та вилучили 250 кілограм «продукції» на суму $30 тисяч, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

Оперативники з’ясували, що члени групи, використовуючи мережу Інтернет, здійснювали масовий продаж заборонених сильнодіючих лікарських засобів. Для цього зловмисники створили кілька інтернет-магазинів. Через них «продавці» пропонували клієнтам придбати лікарські засоби, які відносяться до групи анаболічних стероїдів і заборонені для продажу в Україні.

Як повідомляв «Главком» раніше, нещодавно поліція затримала студента, який шляхом закладок у Вінниці розповсюджував наркотичні речовини.