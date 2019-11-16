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    Кіберполіція вилучила у злочинців 250 кг сильнодіючих ліків

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    Кіберполіція вилучила у злочинного угруповання 250 кг сильнодіючих лікарських засобів, заборонених в Україні - Кіберполіція вилучила у злочинців 250 кг сильнодіючих ліків
    Кіберполіція вилучила у злочинного угруповання 250 кг сильнодіючих лікарських засобів, заборонених в Україні

    Злочинне угруповання за допомогою інтернет-магазину реалізовувало анаболічні стероїди

    На Київщині кіберполіція спільно з СБУ викрили діяльність групи збувачів заборонених речовин та вилучили 250 кілограм «продукції» на суму $30 тисяч, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

    Оперативники з’ясували, що члени групи, використовуючи мережу Інтернет, здійснювали масовий продаж заборонених сильнодіючих лікарських засобів. Для цього зловмисники створили кілька інтернет-магазинів. Через них «продавці» пропонували клієнтам придбати лікарські засоби, які відносяться до групи анаболічних стероїдів і заборонені для продажу в Україні.

    Як повідомляв «Главком» раніше, нещодавно поліція затримала студента, який шляхом закладок у Вінниці розповсюджував наркотичні речовини.

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