Пів мішка маку та 22 мішки конопель: на Київщині чоловік організував наркобізнес



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Поліція вилучила наркотичні рослини Фото: Нацполіція

Поліція поліція відкрила кримінальне провадження

У селі Іванівка Ставищанського району Київської області поліція викрила нарковиробника.

До дільничних офіцерів району надійшла інформація про можливе виготовлення наркотиків в одному з будинків с. Іванівка. Поліцейські звернулися до суду для дозволу на проведення санкціонованого обшуку. Суд задовольнив клопотання та інформація підтвердилася. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В оселі 48-річного місцевого мешканця правоохоронці виявили пів мішка маку та 22 мішки конопель. Наркотичні рослини вилучено як речові докази та направлено на проведення відповідних експертиз.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання чи зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили та затримали 29-річного чоловіка, який виготовляв і збував наркотики.