В Ірпені під забудову вирубали 60 сосен (фото)



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В Ірпені ведеться незаконна вирубка лісу Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження

До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в м. Ірпінь під Києвом невідомі особи здійснюють підготовчі роботи для будівництва.

На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група. Інформація підтвердилася. Поліцейські виявили факт незаконної порубки 60 сосен на земельних ділянках.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Наразі до поліції не надано жодних дозвільних документів на вирубку лісу та на ведення будь-якої господарської діяльності.

У зв’язку з цим, слідчі поліції вилучили спецтехніку та помістили її на штрафмайданчик.

Поліція звернеться з клопотанням до прокуратури та суду щодо накладення арешту на вилучене майно.

За даним фактом відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) та за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.

Розпочато досудове розслідування.