  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Ірпені під забудову вирубали 60 сосен (фото)

    • Розсилка
    В Ірпені ведеться незаконна вирубка лісу - В Ірпені під забудову вирубали 60 сосен (фото)
    В Ірпені ведеться незаконна вирубка лісу
    Фото: Нацполіція

    Поліція відкрила кримінальне провадження

    До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в м. Ірпінь під Києвом невідомі особи здійснюють підготовчі роботи для будівництва.

    На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група. Інформація підтвердилася. Поліцейські виявили факт незаконної порубки 60 сосен на земельних ділянках.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Наразі до поліції не надано жодних дозвільних документів на вирубку лісу та на ведення будь-якої господарської діяльності. 

    У зв’язку з цим, слідчі поліції вилучили спецтехніку та помістили її на штрафмайданчик.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В Ірпені під забудову вирубали 60 сосен (фото)
    В Ірпені під забудову вирубали 60 сосен (фото)
    В Ірпені під забудову вирубали 60 сосен (фото)
    В Ірпені під забудову вирубали 60 сосен (фото)

    Поліція звернеться з клопотанням до прокуратури та суду щодо накладення арешту на вилучене майно.

    За даним фактом відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) та за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.

    Розпочато досудове розслідування.

    Національна поліція України вирубування лісу кримінал Київщина Ірпінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ