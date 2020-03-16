В Ірпені під забудову вирубали 60 сосен (фото)
Поліція відкрила кримінальне провадження
До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в м. Ірпінь під Києвом невідомі особи здійснюють підготовчі роботи для будівництва.
На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група. Інформація підтвердилася. Поліцейські виявили факт незаконної порубки 60 сосен на земельних ділянках.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Наразі до поліції не надано жодних дозвільних документів на вирубку лісу та на ведення будь-якої господарської діяльності.
У зв’язку з цим, слідчі поліції вилучили спецтехніку та помістили її на штрафмайданчик.
Поліція звернеться з клопотанням до прокуратури та суду щодо накладення арешту на вилучене майно.
За даним фактом відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) та за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.
Розпочато досудове розслідування.