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    Новини

    На Київщині ділки незаконно вирубували ліс (фото)

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    Зловмисники&nbsp;зрізали 27 дерев&nbsp; - На Київщині ділки незаконно вирубували ліс (фото)
    Зловмисники зрізали 27 дерев 
    Фото: Нацполіція

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконної вирубки лісу на Переяславщині

    Працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції виявили та задокументували факт незаконної вирубки лісу на території Державного підприємства «Лісове господарство «Білоозерське».

    Правопорушниками виявилися троє місцевих жителів. Вони незаконно зрізали 27 дерев породи «сосна» та «дуб». Вивозили деревину вони за допомогою трактора та автівки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Виїздом на місце слідчо-оперативної групи встановлено обставини події та вилучено речові докази.

    Зловмисникам інкриміновано ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.

    Триває досудове розслідування.

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    На Київщині ділки незаконно вирубували ліс (фото)
    На Київщині ділки незаконно вирубували ліс (фото)

    Як повідомлялося, у Києві впроваджують сучасну систему електронного обліку деревини. Завдяки цьому Київ матиме ефективний інструмент боротьби з випадками нелегальної вирубки дерев та подальшим незаконним продажем. Працівники лісопаркових господарств вже на нинішньому етапі можуть здійснювати маркування деревини, а наступним стане продаж деревини винятково на прозорих електронних майданчиках.

    Національна поліція України вирубування лісу кримінал Київщина
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