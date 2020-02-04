У Києві винайшли механізм боротьби з нелегальною вирубкою дерев (фото)



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Усі дерева маркуються та інформація про їхнє походження заводиться до електронного реєстру Фото: Київзеленбуд

Лісопаркові господарства Києва вже закупили 19 комплектів для проведення маркування деревини

Завдяки впровадженню сучасної системи електронного обліку деревини Київ матиме ефективний інструмент боротьби з випадками нелегальної вирубки дерев та подальшим незаконним продажем. Працівники лісопаркових господарств вже на нинішньому етапі можуть здійснювати маркування деревини, а наступним стане продаж деревини винятково на прозорих електронних майданчиках. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» презентувало роботу системи електронного обліку деревини. Крім роз’яснень роботи системи, на підприємстві продемонстрували сам процес маркування дерев.

«Для Києва розвиток екологічного напряму є пріоритетом. Ми активно оновлюємо паркову інфраструктуру і висаджуємо нові дерева. Не меншу увагу ми спрямовуємо і на об’єкти лісопаркового господарство столиці, яке налічує майже 32 тисячі гектарів. Місто докладає зусиль, щоб вберегти наші ліси від браконьєрів та незаконної вирубки. Безперечно, впровадження цього року системи електронного обліку деревини допоможе виявляти випадки незаконного видалення дерев та їх нелегальний продаж», – висловив думку Пантелеєв.

Дуже важливо, щоб громадяни мали вичерпну інформацію про нову систему контролю.

«Цього року лісопаркові господарства Києва вже закупили 19 комплектів для проведення маркування деревини. Усі дерева маркуються та інформація про їхнє походження заводиться до електронного реєстру на сайті Державного агентства лісових ресурсів України – http://www.ulk.gov.ua/. Якщо на сайті інформації про цей об’єкт немає, значить, скоріше за все, дерево було видалено незаконно і необхідно звернутися до управління екології та природних ресурсів та до «Київзеленбуду» або одразу до правоохоронних органів», – пояснив Пантелеєв.

Детальніше, про те, як розпізнати незаконно зрубаний ліс при транспортуванні: