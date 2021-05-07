Хвиля «замінувань» у Києві: правоохоронці перевіряють ТРЦ і станції метро

Анонімні повідомлення про замінування надійшли на електронну пошту Шевченківського управління поліції

Столичні поліцейські перевіряють інформацію про замінування торгових центрів та станцій метро. На місці події працюють профільні служби, у тому числі вибухотехніки та кінологи. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, на електронну пошту Шевченківського управління поліції надійшов лист про замінування ряду об’єктів: торгових центрів та станцій метро.

Правоохоронці ретельно обстежують будівлі та станції метро і прилеглу до них територію. Також зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи «мінера».

Події належним чином зареєстрована в Журналах єдиного обліку заяв та повідомлень районних управлінь поліції. За результатами перевірки їм буде надана правова кваліфікація.

Столична поліція не вказує, які саме ТРЦ та станції метро «заміновані».

Нагадаємо, близько 16 години надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ Ocean Plaza в Києві.

Як повідомлялося, 28 квітня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради України.

15 березня рятувальники евакуювали відвідувачів торгово-розважального центру Gulliver через повідомлення про його замінування.

1 лютого надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві.