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    У Києві чоловік намагався перебігти вісім смуг руху і потрапив під автівку (фото, відео)

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    Чоловік потрапив на капот &laquo;Шевроле&raquo; - У Києві чоловік намагався перебігти вісім смуг руху і потрапив під автівку (фото, відео)
    Чоловік потрапив на капот «Шевроле»
    Фото: Магнолія-ТВ

    Із травмами голови та ніг чоловіка шпиталізували

    У четвер, 6 травня, пізно ввечері на проспекті Перемоги в Києві автомобіль збив людину. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    За попередніми даними, 55-річний чоловік намагався перейти навпростець жвавий проспект Перемоги, перетнувши аж вісім смуг руху.

    Перші чотири автосмуги та відбійник чоловік подолав вдало, а от на іншій стороні проспекту чоловік потрапив на капот «Шевроле».

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    У Києві чоловік намагався перебігти вісім смуг руху і потрапив під автівку (фото, відео)
    У Києві чоловік намагався перебігти вісім смуг руху і потрапив під автівку (фото, відео)
    У Києві чоловік намагався перебігти вісім смуг руху і потрапив під автівку (фото, відео)
    У Києві чоловік намагався перебігти вісім смуг руху і потрапив під автівку (фото, відео)
    У Києві чоловік намагався перебігти вісім смуг руху і потрапив під автівку (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    З травмами голови та ніг постраждалого забрала швидка.

    Слід зазначити, що ДТП сталася поблизу підземного переходу. Він знаходився буквально за 100 метрів від місця автопригоди. Чому ним не скористався чоловік – невідомо.

    Теги: ДТП Київ автомобіль чоловік
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