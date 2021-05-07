У Києві чоловік намагався перебігти вісім смуг руху і потрапив під автівку (фото, відео)

Із травмами голови та ніг чоловіка шпиталізували

У четвер, 6 травня, пізно ввечері на проспекті Перемоги в Києві автомобіль збив людину. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

За попередніми даними, 55-річний чоловік намагався перейти навпростець жвавий проспект Перемоги, перетнувши аж вісім смуг руху.

Перші чотири автосмуги та відбійник чоловік подолав вдало, а от на іншій стороні проспекту чоловік потрапив на капот «Шевроле».

З травмами голови та ніг постраждалого забрала швидка.

Слід зазначити, що ДТП сталася поблизу підземного переходу. Він знаходився буквально за 100 метрів від місця автопригоди. Чому ним не скористався чоловік – невідомо.