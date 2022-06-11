«Подарунки» окупантів. Скільки ще українців загине?

Коли здобудемо перемогу, ще довго доведеться чути про міни

На Київщині (Бучанський район) вантажівка підірвалась на міні. На щастя, водій вижив. Такий прощальний подарунок від рашистів: це саме ті відголоски війни, які з нами надовго та нікуди не дінуться самі.

«Подарунків», на жаль, багато. На півночі України вже вибухали трактори, що намагались трохи покращити нашу посівну. Ворог оголосив війну саме мирним українцям, бо наша армія може дати здачі. Він мінує те, що вбиває лише мирне населення. Це тероризм.

Ось що ми маємо пам‘ятати як під час війни, так і за десятки років потому. Коли здобудемо перемогу, ще довго доведеться чути про міни, які знайшли чергову жертву. Бо РФ саме для цього нападала. Не аби нашу армію здолати, а просто щоб убити якомога більше мирного населення та зламати нас страхом.

Замість страху буде лють. За кожен вибух Росія обов’язково заплатить. І не тому, що хтось так сказав – а тому, що Україна має навчитись пам‘ятати. Подивимось, хто сильніший: наш народ чи міни рашистських боягузів. Цей борг точно буде повернуто. Крапка.

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Джерело: блог Олексія Гончаренко

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