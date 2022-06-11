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    Новини

    На пляжі Одещини підірвався відпочивальник: подробиці інциденту (відео)

    Міни росіян зриває з якоря і течією відносить до берега - На пляжі Одещини підірвався відпочивальник: подробиці інциденту (відео)
    Міни росіян зриває з якоря і течією відносить до берега
    фото з відкритих джерел

    Усі пляжі Одеської області заміновано, щоби запобігти висадці російського десанту

    На пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морські воді загинув відпочивальник. Про це інформує Одеська міська рада.

    «На одному з пляжів Одещини чоловік підірвався на невідомому предметі. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям», – ідеться у повідомленні.

    Крім того, радник начальника Одеської обласної військової адміністрацій Сергій Братчук нагадав, що всі пляжі Одеської області заміновано, щоби запобігти висадці російського десанту. За його словами, Чорноморський флот Росії також замінував море вздовж українського узбережжя, а міни зриває з якоря і течією відносить до берега.

    Відео інциденту опублікувала Поліція Одеської області. На місці загибелі чоловіка працює слідчо-оперативна група.

    «Сьогодні нехтування правилами безпеки сім’єю з Донеччини призвело до трагічних наслідків. Під час купання в морі в одному з сіл Одеського району в результаті вибуху невідомого предмета загинув 50-річний голова родини на очах у дружини, сина та товариша. Останній дивом не постраждав, адже пішов купатися разом з потерпілим», – ідеться у повідомленні правоохоронців.

    Нагадаємо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.

    15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    Додамо, що Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.

    Читайте також: Небезпека у Чорному морі: Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси
    Теги: вибух росія окупанти війна пляжі Україна речі чоловік окупація флот радник море #stoprussia міни
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    На пляжі Одещини підірвався відпочивальник: подробиці інциденту (відео)