Ченці самовільно збудованого монастиря в Києві просять захисту у Трампа

УПЦ МП у Києві звернувся до Трампа з проханням захистити церкву

Намісник київського Десятинного монастиря Української православної церкви Московського патріархату звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням захистити храм. Про це повідомляє Центр інформації УПЦ (МП). За словами архімандрита Гедеона, представники церкви звернулися до всіх існуючих органів влади в Україні, аби ті



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УПЦ МП у Києві звернувся до Трампа з проханням захистити церкву

Намісник київського Десятинного монастиря Української православної церкви Московського патріархату звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням захистити храм.

Про це повідомляє Центр інформації УПЦ (МП).

За словами архімандрита Гедеона, представники церкви звернулися до всіх існуючих органів влади в Україні, аби ті захистили право на безпеку і свободу віросповідання

«Ми зверталися до СБУ, до міськголови Києва і президента України. Написали в усі існуючі органи влади, включаючи міжнародні інстанції. Звернулися до ООН, до послів багатьох держав. Також ми звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням захистити Десятинний монастир», — заявив архімандрит.

Третього лютого у Києві відбулася акція підтримки #FreeArchitects (Звільніть архітекторів). Учасники акції закликали підтримати архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка, яких звинувачують у спробі підпалу будівлі храму Української православної церкви Московського патріархату, зведеного на території Національного музею історії України.

Водночас, прокуратура Києва проситиме суд пом’якшити запобіжний захід Олександру Горбаню та Олексію Шемотюку.

Нагадаємо, кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю церкви Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці.

Як відомо, Шевченківський районний суд арештував архітекторів Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України.

3 лютого у Києві активісти вийшли на мітинг підтримати ув’язнених архітекторів.

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