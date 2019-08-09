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    Вандали розгромили зупинку транспорту у Броварах (фото)

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    На зупинці&nbsp;<span lang="UK">купа розтрощеного скла та понівечена конструкція&nbsp;</span> - Вандали розгромили зупинку транспорту у Броварах (фото)
    На зупинці купа розтрощеного скла та понівечена конструкція 
    Фото: Броварська міська рада

    Поліція розшукує вандалів

    Броварчани, які сьогодні зранку вийшли на зупинку громадського транспорту в районі «Варусу» по вул. Гагаріна, були неприємно вражені побаченим: зупинку розтрощили невідомі.

    «Зупинка громадського транспорту, встановлена рік тому, не встояла перед випробуваннями сучасного світу: спочатку її обклеїли всілякими об’явами, потім розмалювали, тепер - купа розтрощеного скла та понівечена конструкція - результат нічних «гулянь» вандалів», - повідомила Броварська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

    Прибиранням осколків скла займалися комунальні служби.

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    Вандали розгромили зупинку транспорту у Броварах (фото)

    Обставини руйнування зупинки по вул. Гагаріна з’ясовуються правоохоронними органами.

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