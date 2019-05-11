Вандали зіпсували бюветний комплекс на Оболоні (фото)



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Невідомі зламали систему подачі води

На вулиці Йорданській, 11 в Оболонському районі Києві невідомі зіпсували обладнання бюветного комплексу. Про це повідомляє спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд».

Сучасний бюветний комплекс на вул. Йорданська, 11 було збудовано наприкінці 2018 року.

«Бювет було оздоблено сучасною системою подачі води, варто було лише легенько доторкнутись до кнопки і вода з одразу починала бігти. На превеликий жаль, сучасне обладнання було зіпсовано. Несвідомі громадяни зламали кнопки гострими предметами», - розповіли у «Київводфонді».

Як повідомлялося, «Київводфонд» планує цього року виконати капітальні ремонти 33 бюветних комплексів.

На проведення капітальних ремонтів бюветних комплексів у 2019 році з бюджету Києва заплановано 7 млн грн. Капітальний ремонт одного бюветного комплексу у середньому коштує близько 200 тис. грн.

Загалом на балансі підприємства обліковується 198 бюветних комплексів, з них працюючих – 169. До кінця 2025 року СВКП «Київводфонд» планує відновити роботу усіх непрацюючих бюветів шляхом будівництва нових артезіанських свердловин малої продуктивності.

Як повідомлялося, відтепер інформацію щодо роботи бюветних комплексів Києва можна дізнатися з електронної карти.