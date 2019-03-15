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    Новини

    З’явилася онлайн-карта бюветів Києва

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    З’явилася онлайн-карта бюветів Києва

    Карта оновлюється щодня вранці

    Відтепер інформацію щодо роботи бюветних комплексів Києва можна дізнатися з електронної карти. Про це повідомляє підприємство «Київводфонд».

    Завдяки онлайн-карті можна отримати інформацію щодо функціонування бюветних комплексів.

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    Інформація оновлюється щоденно в робочі дні о 10:00

    Як повідомлялося, кияни все частіше використовують кювети і лише за минулий рік спожили близько 90 млн літрів бюветної води. Щороку ця цифра зростає. За останні 4 роки кількість нових або відремонтованих бюветів Києва збільшилась на третину і наразі до послуг киян 169 бюветних комплексів. У планах міста до 2025 року відновити роботу 28 непрацюючих бюветних комплексів і збільшити їхню кількість до більш як двох сотень.

    Нагадаємо, у столиці на вулиці Урлівській у Дарницькому районі (масив Позняки) відкрили перший бювет з кнопками. 

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