Цього року у Києві за 7 млн грн відремонтують 33 бювети



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Капітальний ремонту одного бюветного комплексу у середньому коштує близько 200 тис. грн.

Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» планує цього року виконати капітальні ремонти 33 бюветних комплексів. Про це повідомила директор підприємства Світлана Козловська. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

«Вчасне технічне обслуговування запобігає руйнуванню та занепаду мережі бюветних комплексів столиці, тому підтримку задовільного стану роботи бювету здійснюють завдяки поточному або капітальному ремонту», – сказала Козловська.

Вона зауважила, що основним завданням при складанні переліку видів та об’ємів ремонтних робіт бюветного комплексу з капітального ремонту є роботи, що потребують заміни основних технічних вузлів. Такі роботи складають більше третини основного загалу робіт: ремонт на свердловині, в камері свердловини та на альтанці бюветного комплексу. До них відносяться заміна насосного обладнання, встановлення або оновлення системи доочистки води, заміна або ремонт трубопроводу, реконструкція альтанки, ремонт водорозбірних колонок тощо.

На проведення капітальних ремонтів бюветних комплексів у 2019 році з бюджету Києва заплановано 7 млн грн. Капітальний ремонту одного бюветного комплексу у середньому коштує близько 200 тис. грн.

Капітальні ремонти заплановано в усіх районах Києва за такими адресами:

Голосіївський район – 3 бювети: вул. Василькiвська, 47; вул. Новопирогівська, 33; вул. Теремкiвська, 2-4;

Дніпровський район – 5 бюветів: вул. Алматинська, 2-В; вул. Ентузiастiв, 21; вул. Хорольська, 10; вул. Генерала Жмаченка, 12 (парк «Перемога»); просп. Юрія Гагаріна, 7;

Дарницький район – 7 бюветів: вул. Анни Ахматової, 16-В; вул. Анни Ахматової, 6; вул. Драгоманова, 29; просп. Петра Григоренка, 41; вул. Здолбунівська,7; вул. Костянтина Заслонова, 18; вул. Архітектора Вербицького, 9;

Деснянський район – 2 бювети: вул. Олександра Сабурова, 9/61; вул. Теодора Драйзера, 32;

Оболонський район – 6 бюветів: вул. Днiпроводська, 9/2; просп. Героїв Сталінграда, 14/16; вул. Йорданська, 10; вул. Маршала Малиновського, 3; вул. Маршала Рокоссовського, 2; вул. Маршала Тимошенка, 18;

Печерський район – 3 бювети: вул. Архітектора Городецького, 8; вул. Академіка Богомольця 7/14; вул. Михайла Грушевського, 1-В;

Подільський район – 4 бювети: вул. Бiлицька, 55; вул. Вітряні Гори, 2; вул. Кобзарська, 2; просп. Правди, 4;

Святошинський район – 2 бювети: вул. Верховинна, 8; вул. Живописна, 2;

Шевченківський район – 1 бювет: вул. Сечових Стрільців, 75.

Загалом на балансі підприємства обліковується 198 бюветних комплексів, з них працюючих – 169. До кінця 2025 року СВКП «Київводфонд» планує відновити роботу усіх непрацюючих бюветів шляхом будівництва нових артезіанських свердловин малої продуктивності.

Як повідомлялося, відтепер інформацію щодо роботи бюветних комплексів Києва можна дізнатися з електронної карти.