Молодики, які у Києві побили до смерті підлітка, надовго сядуть до тюрми



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Двох розбійників засудили до десяти та тринадцяти років позбавлення волі

Голосіївським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок двом молодикам за вчинення розбійного нападу на неповнолітнього хлопця.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Злочин стався у вересні 2018 року поблизу парка імені Тараса Шевченка у столиці.

«Двоє зловмисників (27-ми та 24-х років) побачили неповнолітнього хлопця з мобільним телефоном у руках та вирішили прослідкувати за ним. Дочекавшись зручного моменту, молодики підійшли до потерпілого, вдарили в область тулуба та вихопили з рук телефон. Підліток почав тікати, однак зловмисники наздогнали його, нанесли удари ногами по голові, та, забравши в хлопчика кишенькові гроші, втекли з місця вчинення злочину», - розповіли правоохоронці.

17-річного хлопця госпіталізували, однак від отриманих травм він помер у лікарні.

Колегією суддів Голосіївського районного суду міста Києва підтримано позицію публічного обвинувача, вказаних осіб визнано винними за ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК та призначено покарання у вигляді 10-ти та 13-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з молодиків залишено без змін, а другому в залі суду змінено з домашнього арешту на тримання під вартою.