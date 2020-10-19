Васильків і Бориспільській район перейшли до «червоної» зони: що заборонено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У «помаранчевій» зоні Київ і шість міст столичної області

Від сьогодні, 19 жовтня, в місті Васильків та у Бориспільському районі встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Таке рішення ухвалено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 15 жовтня.

На території м. Васильків та Бориспільського району забороняється:

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів «автоконцертів»;

приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім «автокінотеатрів»);

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом; провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку; торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

Крім того, «помаранчевий» рівень встановлено у:

м. Біла Церква,

Бориспіль,

Ірпінь,

Обухів,

Переяслав (Переяслав-Хмельницький),

Фастів,

Васильківському,

Києво-Святошинському,

Обухівському,

Фастівському районах.

«Жовтий» рівень встановлено у:

м. Березань,

Бровари,

Буча,

Ржищів,

Славутич,

Баришівському,

Білоцерківському,

Богуславському,

Бородянському,

Броварському,

Вишгородському,

Володарському,

Згурівському,

Іванківському,

Кагарлицькому,

Макарівському,

Миронівському,

Переяслав-Хмельницькому,

Поліському,

Рокитнянському,

Таращанському,

Тетіївському,

Яготинському районах.

Новий розподіл набув чинності з 00:00 19 жовтня.

Ситуацію буде переглянуто на наступному засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Якщо динаміка погіршиться, обмеження посиляться.

Згідно з новим епідеміогологічним зонуванням місто Київ залишається у «помаранчевій» зоні.