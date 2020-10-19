Васильків і Бориспільській район перейшли до «червоної» зони: що заборонено
У «помаранчевій» зоні Київ і шість міст столичної області
Від сьогодні, 19 жовтня, в місті Васильків та у Бориспільському районі встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Таке рішення ухвалено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 15 жовтня.
На території м. Васильків та Бориспільського району забороняється:
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів «автоконцертів»;
- приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім «автокінотеатрів»);
- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом; провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку; торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.
Крім того, «помаранчевий» рівень встановлено у:
- м. Біла Церква,
- Бориспіль,
- Ірпінь,
- Обухів,
- Переяслав (Переяслав-Хмельницький),
- Фастів,
- Васильківському,
- Києво-Святошинському,
- Обухівському,
- Фастівському районах.
«Жовтий» рівень встановлено у:
- м. Березань,
- Бровари,
- Буча,
- Ржищів,
- Славутич,
- Баришівському,
- Білоцерківському,
- Богуславському,
- Бородянському,
- Броварському,
- Вишгородському,
- Володарському,
- Згурівському,
- Іванківському,
- Кагарлицькому,
- Макарівському,
- Миронівському,
- Переяслав-Хмельницькому,
- Поліському,
- Рокитнянському,
- Таращанському,
- Тетіївському,
- Яготинському районах.
Новий розподіл набув чинності з 00:00 19 жовтня.
Ситуацію буде переглянуто на наступному засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Якщо динаміка погіршиться, обмеження посиляться.
Згідно з новим епідеміогологічним зонуванням місто Київ залишається у «помаранчевій» зоні.