Велика реконструкція Труханового острова: Кличко відкрив оновлену вхідну групу (фото)



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Віталій Кличко оглянув реконструйовану вхідну групу на Труханів острів Фото: пресслужба мера Києва

В рамках першої черги реконструкції впорядковано 5,5 гектарів території острова

Мер Києва Віталій Кличко відкрив першу чергу реконструкції вхідної групи на Труханів острів.

«Ми розпочали велику реконструкцію Труханового острову - улюбленого місця відпочинку різних поколінь киян. Тут кияни та гості столиці займаються спортом, купаються в Дніпрі, відпочивають. Наші острови – це легені нашого міста, і ми маємо привести їх до ладу. Тому розпочали реконструкцію Труханового острову зі вхідної групи», – сказав Кличко.

Так, на Трухановому острові планують створити рекреаційний маршрут і здійснити благоустрій прилеглої території.

В рамках першої черги реконструкції впорядковано 5,5 гектарів території острова.

Зокрема, родзинкою першої черги оновлення є навіс-пергола – архітектурна споруда, що вдень захищатиме відвідувачів від спеки, а вночі сяятиме гарною підсвіткою.

До роботи над перголою були залучені фахівці з усієї України. Довжина зварювального шва, яким з’єднані елементи конструкції, складає 16 км. Це – як відстань від Києва до аеропорту «Бориспіль».

Загалом у цій частині острова передбачені три черги реконструкції. У рамках наступних черг, зокрема, планують облаштувати алею, амфітеатр та фонтан.

«Наступного року ми плануємо продовжити і реконструкцію парку «Муромець», парку «Наталка», зокрема, збудувати пішохідний міст на острів «Оболонський». Продовжити наш великий пішохідний маршрут – від парку «Хрещатий» до Києво-Печерської лаври. Ми працюємо над тим, щоб наші зелені зони були справді європейського рівня», – зазначив Кличко.