Орендар столичного парку «Нивки» завдав бюджету збитків на 2 млн грн



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Підприємець орендував частину майнового комплексу «Парк Нивки» Фото: Київська міська прокуратура

Орендар здав майно парку в суборенду, а різницю в оплаті клав до своєї кишені

Завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства, який передав орендовану частину цілісного майнового комплексу «Парк Нивки» у суборенду іншому товариству.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За результатами досудового розслідування встановлено, що між Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією та товариством, очолюваним обвинуваченим, був укладений договір оренди частини цілісного майнового комплексу «Парк Нивки». Однак, після укладення вказаного договору орендар передав отримане майно у суборенду іншому товариству.

«Під час визначення умов плати за суборенду та в подальшому, отримуючи кошти від суборендаря, обвинувачений всупереч вимогам чинного законодавства та умовам договору, достовірно знаючи, що плата за суборенду перевищує орендну плату, не перераховував власнику майна грошову різницю, чим завдав бюджету матеріальні збитки на суму близько 2 млн гривень», - повідомили правоохоронці.

Обвинувальний акт стосовно посадовця скеровано на розгляд до Шевченківського районного суду Києва.

Вищевказаний договір з товариством розірвано, майновий комплекс парку повернуто територіальній громаді.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від чотирьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.