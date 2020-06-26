Як занедбаний ліс перетворився на зону відпочинку: Кличко показав парк «Совки» (фото, відео)



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У парку облаштували дитячі та спортивні майданчики Фото: пресслужба мера Києва

У парку облаштували фонтан, який ввечері підсвічується

У Києві після капітального ремонту відкрили першу чергу парку «Совки» у Святошинському районі міста. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

Він показав відео, як тепер виглядає парк «Совки»

«Ми продовжуємо робити Київ гарнішим і комфортнішим. Учора відкрили після капітального ремонту першу чергу парку «Совки» у Святошинському районі. Донедавна це був, скоріше, занедбаний ліс, ніж міський парк для комфортного відпочинку, - сказав Кличко. - Унікальність парку «Совки» в тому, що це - лісопарк. Єдиний, що знаходиться в лісовій зоні. Тому важливо було зберегти таку особливість зони відпочинку».

Територію лісопарку огородили та розчистили. Облаштували доріжки, встановили нові лави та урни, дитячі та спортивні майданчики, сучасне LED-освітлення. Збудували громадську вбиральню, встановили камери відеоспостереження і тривожні кнопки.

«На вході до парку облаштували фонтан, який ввечері підсвічується. Дітлахи не гають часу і вже купаються в ньому! Також в «Совках» є гарна альтанка зі столами для гри в шахи, - повідомив мер Києва. - Я мав нагоду привітати переможця дитячого турніру з шахів у Святошинському районі. Вручив хлопцеві набір для гри в шахи та сертифікат на гру з чемпіоном світу з шахів, моїм давнім другом Володимиром Крамником. Володимир з радістю погодився зіграти зі школярем, коли наступного разу відвідає Київ».