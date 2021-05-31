Вибух у столичному будинку. Поліція повідомила нові деталі
У чоловіка в руках здетонував вибухонебезпечний предмет
У ніч на понеділок, 31 травня, до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Зоологічній стався вибух. На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного і головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Попередньо встановлено, у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет. Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу.
Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху.
Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.
Раніше «Магнолія-ТВ» повідомила, що вибух стався на першому поверсі дев’ятиповерхівки у прибудові з вивіскою «Заточка».