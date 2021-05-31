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    Вибух у столичному будинку. Поліція повідомила нові деталі

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    Вибух стався у прибудові з вивіскою &laquo;Заточка&raquo; - Вибух у столичному будинку. Поліція повідомила нові деталі
    Вибух стався у прибудові з вивіскою «Заточка»
    Фото: скріншот з відео

    У чоловіка в руках здетонував вибухонебезпечний предмет

    У ніч на понеділок, 31 травня, до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Зоологічній стався вибух. На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного і головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Попередньо встановлено, у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет. Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу.

    Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху.

    Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

    Раніше «Магнолія-ТВ» повідомила, що вибух стався на першому поверсі дев’ятиповерхівки у прибудові з вивіскою «Заточка».

    Теги: Національна поліція України вибух Київ будинок
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    Вибух у столичному будинку. Поліція повідомила нові деталі