Вибух у столичному будинку. Поліція повідомила нові деталі

У чоловіка в руках здетонував вибухонебезпечний предмет

У ніч на понеділок, 31 травня, до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Зоологічній стався вибух. На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного і головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо встановлено, у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет. Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху.

Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Раніше «Магнолія-ТВ» повідомила, що вибух стався на першому поверсі дев’ятиповерхівки у прибудові з вивіскою «Заточка».