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    У одеській багатоповерхівці пролунав потужний вибух (фото)

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    На місці події працюють пожежники, прибули медики та правоохоронці - У одеській багатоповерхівці пролунав потужний вибух (фото)
    На місці події працюють пожежники, прибули медики та правоохоронці
    Фото: usionline.com

    Мешканцям будинку вибило вікна, людських жертв немає

    У багатоповерховому будинку Одеси після потужного вибуху спалахнула пожежа. Як повідомляє «УСИ», інцидент стався за адресою Фонтанська дорога, 17.

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    У одеській багатоповерхівці пролунав потужний вибух (фото)
    У одеській багатоповерхівці пролунав потужний вибух (фото)
    У одеській багатоповерхівці пролунав потужний вибух (фото)
    У одеській багатоповерхівці пролунав потужний вибух (фото)
    У одеській багатоповерхівці пролунав потужний вибух (фото)
    У одеській багатоповерхівці пролунав потужний вибух (фото)

    За попередньою інформацією, причиною міг стати вибух телевізора у квартирі на третьому поверсі будинку.

    На місці події працюють пожежники, прибули медики та правоохоронці.

    Повідомляється, що вибух був великої сили – у мешканців навіть вилетіли вікна.

    На щастя, в результаті НП жертв і постраждалих немає.

    За словами людей, які проживають в будинку, на момент вибуху господиня квартири перебувала вдома сама. З жінкою все в порядку, і вона відбулася переляком.

    Після події її вивели з квартири, і в приміщенні залишилися два коти.

    «Вікна повилітали, ми відразу ж відбігли. У нас газ з того боку, а вилетіло тут чомусь. Господиня квартири – в шоці», – розповіла мешканка будинку.

    Рятувальники повідомили, що пожежу вже локалізовано.

    Раніше стало відомо, що 26 квітня в Одесі на вулиці Сєрова, 38, прогримів вибух газу в житловому будинку. У ДСНС повідомили, що в результаті вибуху газоповітряної суміші зруйнувалися капітальні конструкції одноповерхового будинку на одну квартиру. Загальна площа руйнування становить 150 м2. У результаті вибуху травми отримали дві місцеві жительки.

    Теги: пожежа вибух газ ДСНС Одеса рятувальники
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    У одеській багатоповерхівці пролунав потужний вибух (фото)