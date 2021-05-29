У одеській багатоповерхівці пролунав потужний вибух (фото)

На місці події працюють пожежники, прибули медики та правоохоронці

Мешканцям будинку вибило вікна, людських жертв немає

У багатоповерховому будинку Одеси після потужного вибуху спалахнула пожежа. Як повідомляє «УСИ», інцидент стався за адресою Фонтанська дорога, 17.

За попередньою інформацією, причиною міг стати вибух телевізора у квартирі на третьому поверсі будинку.

На місці події працюють пожежники, прибули медики та правоохоронці.

Повідомляється, що вибух був великої сили – у мешканців навіть вилетіли вікна.

На щастя, в результаті НП жертв і постраждалих немає.

За словами людей, які проживають в будинку, на момент вибуху господиня квартири перебувала вдома сама. З жінкою все в порядку, і вона відбулася переляком.

Після події її вивели з квартири, і в приміщенні залишилися два коти.

«Вікна повилітали, ми відразу ж відбігли. У нас газ з того боку, а вилетіло тут чомусь. Господиня квартири – в шоці», – розповіла мешканка будинку.

Рятувальники повідомили, що пожежу вже локалізовано.

Раніше стало відомо, що 26 квітня в Одесі на вулиці Сєрова, 38, прогримів вибух газу в житловому будинку. У ДСНС повідомили, що в результаті вибуху газоповітряної суміші зруйнувалися капітальні конструкції одноповерхового будинку на одну квартиру. Загальна площа руйнування становить 150 м2. У результаті вибуху травми отримали дві місцеві жительки.