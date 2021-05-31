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    У будинку в Києві стався вибух, є постраждалий (відео)

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    Вибух стався у прибудові з вивіскою &laquo;Заточка&raquo; - У будинку в Києві стався вибух, є постраждалий (відео)
    Вибух стався у прибудові з вивіскою «Заточка»
    Фото: скріншот з відео

    Причини та обставини вибуху встановлює слідчо-оперативна група

    У ніч на 31 травня у будинку на вулиці Зоологічній у Києві стався вибух. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Вибух прогримів на першому поверсі дев’ятиповерхівки у прибудові з вивіскою «Заточка».

    Місцеві жителі розповіли, що з місця події швидка допомога забрала до лікарні одну людину.

    На місці працюють рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група.

    За попередніми даними, стався вибух гранати. Обставини та причини вибуху встановить слідство.

    Як повідомлялося, 29 травня у багатоповерховому будинку в Одесі після потужного вибуху спалахнула пожежа.

    15 травня у Святошинському районі столиці на бульварі Вернадського стався вибух газу на третьому поверсі житлового багатоповерхового будинку.

    26 квітня в Одесі на вулиці Сєрова, 38, прогримів вибух газу в житловому будинку.

    Теги: вибух Київ ДСНС рятувальники будинок
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    У будинку в Києві стався вибух, є постраждалий (відео)