У будинку в Києві стався вибух, є постраждалий (відео)

Вибух стався у прибудові з вивіскою «Заточка»

Причини та обставини вибуху встановлює слідчо-оперативна група

У ніч на 31 травня у будинку на вулиці Зоологічній у Києві стався вибух. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Вибух прогримів на першому поверсі дев’ятиповерхівки у прибудові з вивіскою «Заточка».

Місцеві жителі розповіли, що з місця події швидка допомога забрала до лікарні одну людину.

На місці працюють рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, стався вибух гранати. Обставини та причини вибуху встановить слідство.

Як повідомлялося, 29 травня у багатоповерховому будинку в Одесі після потужного вибуху спалахнула пожежа.

15 травня у Святошинському районі столиці на бульварі Вернадського стався вибух газу на третьому поверсі житлового багатоповерхового будинку.

26 квітня в Одесі на вулиці Сєрова, 38, прогримів вибух газу в житловому будинку.