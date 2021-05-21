На Одещині під час уроку школяр запалив петарду. Йому відірвало палець

13-річний учень підірвав петарду у класі, вона відірвала йому палець

У п'ятницю, 21 травня, в місті Подільськ Одеської області у 13-річного школяра під час уроку в руках вибухнула петарда. Як повідомили в головному управлінні Національної поліції в Одеській області, вибух стався в одній з міських шкіл.

За попередньою інформацією правоохоронців, петарда розірвалася у хлопця в руках та залишила його без пальця. Постраждалого відвезли до лікарні.

Місцевий інформаційний ресурс News Podolsk опублікував відео з місця події та з посиланням на очевидців повідомляв, що інцидент стався у школі №2. Хлопчик нібито підпалив петарду і хотів її викинути, однак не встиг.

Нагадаємо, в Харкові дитина через вибух петарди втратила два пальці, отримала опіки обличчя та контузію.

На Дніпропетровщині через вибух петарди дитині відірвало палець. На Черкащині вибухом петарди травмовано 10-річного хлопчика.

Через петарду киянин залишився без трьох пальців.