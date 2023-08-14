У Києві та області оголошено пожежну небезпеку
Пожежна небезпека триватиме з 15 до 17 серпня
15-17 серпня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Мешканці мають дотримуватись заходів пожежної безпеки під час перебування на заплавах річок і присадибних ділянках, не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності.
Зазначимо, що в умовах воєнного стану заборонено відвідувати столичні ліси – як пішки, так і за допомогою транспортних засобів, зокрема і велосипедів. Частина лісових територій була зоною бойових дій, і там можуть залишатись вибухонебезпечні предмети. Це несе ризики не лише для громадян, але й для вогнеборців у разі пожежі.
У разі перевищення денної температури повітря понад +28°С в Києві з 10:00 до 22:00 обмежуватимуть в’їзд та пересування містом великогабаритного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Нагадаємо, що в деяких областях України оголошено попередження про пожежну небезпеку на 14-17 серпня. Додамо, що сьогодні в Україні спостерігається спека та невелика хмарність. Опадів у цей день не прогнозується. Температура вночі становитиме 13-18°, на півдні прогріється до 21°, вдень сягне 27-32°.
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