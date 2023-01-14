Вибухи у столиці: Кличко заспокоїв киян

В області працює протиповітряна оборона

У Києві під час повітряної тривоги лунають вибухи, наразі працює ППО. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«У Києві лунають вибухи. Наразі – працює ППО. Будьте в укриттях! Терористична атака на Україну триває. Страшні кадри з Дніпра, де варвари буквально знесли під’їзд багатоповерхівки», – повідомив Кличко.

Також інформацію про те, що в області працює протиповітряна оборона підтвердив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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«Київська область. Працює ППО», – йдеться у повідомленні Кулеби.

Нагадаємо, унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Також ворог влучив в об‘єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Також у Харкові внаслідок ракетних ударів Росії більшість районів знеструмлені, світло зникло одразу після вибуху.