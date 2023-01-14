Харківщина без світла, зафіксовано два «прильоти» в об’єкт критичної інфраструктури

На Харківщині два влучання в об'єкти критичної інфраструктури

У Харкові тимчасово зупинився рух поїздів у метрополітені

У Харкові внаслідок ракетних ударів Росії більшість районів знеструмлені, світло зникло одразу після вибуху. Про це пише «Суспільне».

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У місті також тимчасово зупинився рух поїздів у метрополітені.

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, зафіксовано два «прильоти» ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури в області.

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«Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, під час масштабної повітряної тривоги, близько о 15:40, у Дніпрі прогримів потужний вибух. Росіяни влучили в багатоквартирний будинок.

14 січня в Україні втретє за день була оголошена тривога. Вона тривога розпочалася з 13:51 на Донечині і поширилася на всю країну, крім заходу. Близько 15:00 почали «червоніти» західні регіони. Станом на 15:02 «тривога» у всій Україні.

Після цього очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що перші російські ракети уже у повітряному просторі України.