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Ворог влучив в об‘єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог влучив в об‘єкт критичної інфраструктури на Львівщині
Росіяни вдарили ракетами по Львівщині
фото з відкритих джерел

Можливі перебої у постачанні світла та води

Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває!», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок ракетних ударів Росії більшість районів знеструмлені, світло зникло одразу після вибуху. 

Під час масштабної повітряної тривоги, близько о 15:40, у  Дніпрі прогримів потужний вибух. Росіяни влучили в багатоквартирний будинок.

14 січня в Україні втретє за день була оголошена тривога. Вона тривога розпочалася з 13:51 на Донечині і поширилася на всю країну, крім заходу. Близько 15:00 почали «червоніти» західні регіони. Станом на 15:02 «тривога» у всій Україні.

Після цього очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що перші російські ракети уже у повітряному просторі України. 

Теги: вибух Миколаїв будинок Віталій Кім тривога росіяни

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