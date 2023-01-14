Ворог влучив в об‘єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Можливі перебої у постачанні світла та води

Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває!», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок ракетних ударів Росії більшість районів знеструмлені, світло зникло одразу після вибуху.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час масштабної повітряної тривоги, близько о 15:40, у Дніпрі прогримів потужний вибух. Росіяни влучили в багатоквартирний будинок.

14 січня в Україні втретє за день була оголошена тривога. Вона тривога розпочалася з 13:51 на Донечині і поширилася на всю країну, крім заходу. Близько 15:00 почали «червоніти» західні регіони. Станом на 15:02 «тривога» у всій Україні.

Після цього очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що перші російські ракети уже у повітряному просторі України.