Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали майже 210 тис. осіб
Минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби померли три особи
За минулу добу, 4 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 187 людей. Це на 49 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 3 серпня було 236 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 219 763 випадки захворювання на Covid-19.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали 209 908 осіб (за добу 4 серпня – 131)
- померли 5 241 особа (за добу – 3)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 309 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 36 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 34 особи.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу 124 944 особи (за добу 4 серпня – 5)
- померли 2 773 людини (за добу – 0)
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 256 397 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 4 серпня зафіксовано 1052 хворих на коронавірус.
За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.
Нагадаємо, за добу 3 серпня в Києві було виявлено 236 хворих на коронавірус.
Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.
Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.
Експерти прогнозують спалах Covid-19 в Україні впродовж найближчих двох тижнів.