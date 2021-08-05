Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали майже 210 тис. осіб

Минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби померли три особи

За минулу добу, 4 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 187 людей. Це на 49 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 3 серпня було 236 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 219 763 випадки захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 209 908 осіб (за добу 4 серпня – 131)

померли 5 241 особа (за добу – 3)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 309 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 36 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 34 особи.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 944 особи (за добу 4 серпня – 5)

померли 2 773 людини (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 256 397 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 4 серпня зафіксовано 1052 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Нагадаємо, за добу 3 серпня в Києві було виявлено 236 хворих на коронавірус.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

Експерти прогнозують спалах Covid-19 в Україні впродовж найближчих двох тижнів.

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