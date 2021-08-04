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    МОЗ назвав специфічні симптоми штаму «Дельта»

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    &nbsp;У пацієнтів з &laquo;Дельтою&raquo; можуть виникати проблеми із слухом&nbsp; - МОЗ назвав специфічні симптоми штаму «Дельта»
     У пацієнтів з «Дельтою» можуть виникати проблеми із слухом 
    Фото з відкритих джерел

    При «Дельті» можуть утворюватися згустки крові, що призводять до загибелі тканин і гангрени

    Симптоми при зараженні різновидом коронавірусу «Дельта» відрізняються від інших видів хвороби. Найпоширенішими вважаються лихоманка, головний біль, біль в горлі і нежить. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

    При цьому кашель і втрата нюху або смаку є менш поширеними симптомами.

    У МОЗ зазначили, що більш серйозними симптомами є:

    • порушення слуху,
    • шлунково-кишкові проблеми,
    • утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин і гангрени.

    Крім того, відповідно до дослідження, проведеного вченими з Китаю концентрація вірусу в крові зараженої людини від штаму «Дельта» у 1000 разів більша ніж було в інфікованих диким штамом. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність виділяти вірус в зовнішнє середовище, що сприяє поширенню вірусу на інших людей.

    Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби при зараженні штамом «Дельта» набагато вища, якщо ви не вакциновані. Якщо все ж зараження відбулося, повністю вакциновані особи переносять хворобу безсимптомно або ж в значно легшій формі.

    Також японські вчені виявили нову небезпеку штаму «Дельта». Штам коронавірусу «Дельта» може бути більш патогенним у порівнянні з іншими різновидами.

    Зазначимо, раніше науковці підтвердили нову небезпеку коронавірусу.

    Як відомо, дослідження виявило суттєве погіршення розумових здібностей у пацієнтів, які перехворіли на Covid-19.

    До слова, за минулу добу, 3 серпня, в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Зазначимо, перші українські діти зробили щеплення від Covid-19.

    Як відомо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

    Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина хвороби щеплення вакцинація вірус коронавірус
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    МОЗ назвав специфічні симптоми штаму «Дельта»