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    Коли українцям чекати новий локдаун: назвали терміни

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    Відомо про можливість введення локальних локдаунів - Коли українцям чекати новий локдаун: назвали терміни
    Відомо про можливість введення локальних локдаунів

    Жити в режимі обмежень нам доведеться ще кілька років

    За словами народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Качури, в Україні можуть ввести новий локдаун через поширення коронавірусу. Він уточнив, що обмеження будуть локальними.

    Посилити карантин у країні можуть наприкінці літа або на початку осені 2021 року. Про це в понеділок, 2 серпня, нардеп заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

    Качура сказав, що йому відомо про можливість введення локальних локдаунів з аналітичної інформації, якою він володіє. Політик зазначив, що українцям може знадобитися жити «в такому режимі» найближчі кілька років.

    Він наголосив на важливості користування захисними засобами, якщо ви невакциновані від коронавірусу.

    Політик додав, що необхідність вводити локдауни зникне, коли українці будуть дотримуватися елементарних правил поведінки під час пандемії.

    Раніше стало відомо, що в Україні можуть послабити карантин можуть для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу. Переглядати норми планують у разі зміни епідеміологічної ситуації.

    Нагадаємо, що Київська міська держадміністрація просить столичні підприємства скласти списки співробітників, яким буде потрібно перепустка на транспорт на час можливого карантину восени.

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    Теги: українці Україна карантин щеплення
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    Коли українцям чекати новий локдаун: назвали терміни