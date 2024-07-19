Від сьогодні «Межигір'я» знову відкрито для відвідувачів

Військові, ветерани та діти до 7 років зможуть відвідати колишню резиденцію Віктора Януковича безкоштовно

Сьогодні, 19 липня, «Межигір'я» знову відкрили для громадськості після повернення у державну власність. Це стало можливим завдяки закону, ухваленому Верховною Радою у 2023 році, який не лише націоналізував Межигір'я, а й надав йому статус парку–пам'ятки загальнодержавного значення. Про це LIGA.net розповіла речниця державної установи «Межигір'я» Ірина Головатенко.

Для забезпечення функціонування парку-пам'ятки, Кабінет Міністрів передав йому всі активи, заарештовані у справах Януковича. Це понад 25 тисяч об'єктів, включаючи системи життєзабезпечення будівель та елементи інтер'єру. Найбільше рухомого майна знаходиться у дерев'яному будинку «Хонка», який був резиденцією Януковича.

Відвідувачі вже можуть насолодитися більшістю об'єктів парку, включаючи природні ландшафти та архітектурні споруди. Хоча кількість тварин зменшилася порівняно з минулим, відвідувачі все ще можуть побачити страусів, лам та косуль. Музеї на території парку тимчасово закриті, оскільки потребують оформлення документів на управління нерухомим майном.

Як повідомлялося, за п'ять років усі багатства резиденції «Межигір'я» президента-втікача Віктора Януковича так і не націоналізували, а сама територія почала завдавати збитків державі. Конкурс на управителя вже переносився кілька разів, а громадська організація, що вже понад п'ять років керує «Межигір'ям», доступу до фінансових справ резиденції не дає.

29 травня, «Національний парк України «Межигір'я» закрив свої двері для відвідувачів. Адміністрація парку побоюється рейдерського захоплення території «Межигір'я».