Їхати до Греції, Італії та Іспанії зараз небезпечно. Що слід врахувати туристам

Туристам у Греції радять бути особливо обережними на тлі спеки

Мандрівникам радять побільше знаходитися і затінку, і подбати про адекватне страхування від ризиків

Туристів попереджають про те, що цього літа подорожувати до Греції, Італії, Іспанії та кількох інших популярних напрямків ЄС треба з обережністю. Про це пише Schengen.News.

«Зараз на європейському континенті фіксуються рекордно високі температури, і деякі країни вже видають спеціальні попередження на тлі випадків аномальної спеки та лісових пожеж. Серед найпопулярніших «гарячих точок» у Європі називають Іспанію, Грецію та Італію. Там зафіксовані температури до 40C», – пише видання.

Через високу температуру в Греції кілька туристів зникли безвісти, а деяких знайшли мертвими, коли температура в деяких частинах країни піднялася до 43 градусів. Афіни вирішили вжити заходів, закривши свою найвідомішу історичну пам’ятку. Минулого тижня Афіни були змушені закрити Акрополь через високі температури. А Крит, Родос і Самос – лише деякі з грецьких островів, які постраждали від спеки.

«Італія також відчула на собі вплив надзвичайно високих температур. Тож Міністерство охорони здоров’я Італії оголосило найвищий рівень небезпеки для кількох міст, включаючи Палермо та Рим», – йдеться у матеріалі.

Як зазначають журналісти, безпечно подорожувати популярними напрямками ЄС все ж можливо за умови, що ви дотримуєтеся порад місцевої влади та вживаєте всіх необхідних заходів безпеки.

«Враховуючи ситуацію, що склалася, туристам рекомендують не викидати сміття у непередбачених для цього місцях, особливо скло, і обов’язково правильно гасити сигарети, щоб уникнути лісових пожеж. Щоб залишатися в безпеці під час спекотної погоди, мандрівникам рекомендується брати з собою воду, використовувати сонцезахисний крем і залишатися в затінених місцях або з кондиціонерами», – рекомендує Schengen.News.

Про додаткові запаси води та дозування перебування на сонці радять подбати під час екскурсій містами та сторичними пам'ятками, а вирушати походи в гори радять з обережністю.

Зазвичай температура починає знижуватися, коли сонце заходить, і туристи можуть безпечніше оглядати визначні пам’ятки, не турбуючись про потрапляння під прямі сонячні промені.

Туристам варто відмовитися від екскурсій із 11 до 18 години. У цей час краще ходити в закриті місця: музеї, ресторани та торгові центри. Також краще перебувати у парку в тіні, ніж на відритих місцевостях на сонці, бо між деревами температура на кілька градусів нижча.

Мандрівникам також рекомендується придбати туристичну страховку. Хоча туристичне страхування в основному покриває непередбачувані події, пов’язані із медичними витратами та втраченими або вкраденими речами, деякі поліси також покривають скасування через екстремальні погодні умови.

Нагадаємо, хвилі спеки, які торкнулись країн Європи через зміни клімату, нині стають дедалі частішими, що негативно впливає на туризм. Туристи тепер стоять перед непростим вибором: відвідування тепліших країн Середземномор'я скоротилося 2023 року через рекордні хвилі тепла та лісові пожежі. Туристи обирають напрямки з більш «м'яким кліматом», які стають все більш популярними.