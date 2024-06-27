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У Львові експонуватимуть бойову сокиру часів Київської Русі з інкрустацією у вигляді тризуба

Оксана Коваль
glavcom.ua
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У Львові експонуватимуть бойову сокиру часів Київської Русі з інкрустацією у вигляді тризуба
Бойову сокиру часів Київської Русі, яку вдалось викупити в «чорних археологів» привезли до Льовова на тимчасову експозицію
Фото: Музей історії України

Знахідку можна віднести до періоду княжіння Володимира Святославича

До Львова привезли унікальну археологічну знахідку – сокиру часів Київської Русі, оздоблену сріблом, з інкрустацією у вигляді тризуба. Експонат датують Х-ХІІІ століттями, у Національному музеї історії України вважають, що з експонат можна віднести до періоду княжіння Володимира Святославича. До 30 травня її можна буде оглянути  на тимчасовій виставці в  місцевому Історико-краєзнавчому музеї, – повідомляє пресслужба установи.

Давню зброю русичів врятував від так званих «чорних археологів» львів’янин Тарас Хмеловський, який викупив сокиру на аукціоні за 10 тисяч доларів та передав музею. Знахідка потрапила на «чорний ринок» старожитностей і була загроза того, що зловмисники  вивезли б її закордон.

 «Форма цього екземпляру місцева, аналоги її відомі та датуються часовим періодом Х-ХІІІ століття. Кілька таких екземплярів відомо з теренів Швеції та Русі. Проте мотив орнаменту рідкісний, якщо не сказати – унікальний. За окремими елементами, з яких складається орнамент, його можна датувати від кінця Х до початку ХІ ст. Цьому відповідає й інкрустація тризубом, іконографія якого датується періодом княжіння Володимира Святославича», – вважає Федір Андрощук, директор Національного музею історії України, де і зберігається сокира.

Експонат привезли до Львова і презентували в місцевому музеї 25 червня. Його можна буде оглянути в Історико-краєзнавчому музеї у Винниках до 30 липня.

Нагадаємо, минулоріч археологи знайшли артефакти XVII століття у самому центрі Вінниці. Також археологи віднайшли унікальні артефакти на дні Каховського водосховища. Також ми раніше повідомляли про таємниче підземелля у Галицькому замку (фото, відео).

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Теги: контрабанда ринок музеї музей археологія відео

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