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Столична влада пропонує киянам та гостям міста відвідати виставку «Закарпатська школа живопису»

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
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Столична влада пропонує киянам та гостям міста відвідати виставку «Закарпатська школа живопису»
Виставка «Закарпатська школа живопису»

У «Київській картинній галереї» можна побачити більше ста творів закарпатських митців різних поколінь

У Національному музеї «Київська картинна галерея» експонується виставка «Закарпатська школа живопису». Про це інформує пресслужба Київської міської адміністрації.

«Наразі маємо змогу побачити більше ста творів закарпатських митців різних поколінь, які охоплюють ціле століття: від класичних надбань до сучасних новацій, від 1920-х років ХХ ст. і до сьогодення. Для багатьох ця виставка стане першим знайомством з унікальною закарпатською художньою школою. Я вірю, що наступними кроками цієї виставкової програми буде знайомство з мистецькими осередками Львівщини, Одещини, Харківщини, Київщини та Криму. Щиро дякую Збройним Силам України за те, що навіть у складний воєнний час ми маємо змогу демонструвати в музеях кращі досягнення українського мистецтва!» – зауважила заступниця голови КМДА Ганна Старастенко.

Столична влада пропонує киянам та гостям міста відвідати виставку «Закарпатська школа живопису» фото 1
Столична влада пропонує киянам та гостям міста відвідати виставку «Закарпатська школа живопису» фото 2
Столична влада пропонує киянам та гостям міста відвідати виставку «Закарпатська школа живопису» фото 3

Експозиція є продовженням музейного проєкту «Мистецькі школи України». Більше ста творів закарпатських митців дають уявлення про феноменальне явище в українському мистецтві – «Закарпатський Барбізон».

На виставці презентовані роботи засновників закарпатської школи живопису, представників старшого, середнього і молодшого поколінь. Окрему експозицію присвячено митцям, творчість яких стала яскравим прикладом нонконформістських тенденцій у закарпатському живописі.

10 фото
На весь екран

Відвідати експозицію можна до 21 серпня в Національному музеї «Київська картинна галерея» (вул. Терещенківська, 9): з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга), з 11:00 до 19:00 у вівторок. Каса працює до 17:20 (18:20 – у вівторок).

До слова, у Києві проведуть 10 безоплатних екскурсій.

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Теги: музеї виставка столиця культура

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