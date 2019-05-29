«Межигір’я» закрито для відвідувачів і взято під посилену охорону



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Адміністрація колишньої резиденції Януковича побоюється рейдерського захоплення

У середу, 29 травня, «Національний парк України «Межигір'я» закрив свої двері для відвідувачів. Адміністрація парку побоюється рейдерського захоплення території «Межигір'я».

Побоювання адміністрації пов'язані з проведенням тендеру на управителя парку. Про Інформатору розповіли представники «Межигір'я».

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), вже майже рік намагається обрати нового управителя «Межигір'я». Чотири спроби організувати тендер провалилися, оскільки потенційних власників відлякують борги парку. Зараз проходить п'ята спроба. Адміністрація «Межигір'я» побоюється, що в разі, якщо буде обраний «не той» управитель, це призведе до конфліктів і можливих рейдерських захоплень.

На даний момент вхід в парк для відвідувачів закритий. Охорона туристичного об'єкта і колишньої резиденції Віктора Януковича приведена в посилений режим патрулювання. Зараз біля території «Межигір'я» підозрілих осіб, які могли б спровокувати конфлікт, немає. Однак ситуація може погіршитися в будь-яку хвилину, вважає адміністрація парку.

Як повідомлялося, за п'ять років усі багатства резиденції «Межигір'я» президента-втікача Віктора Януковича так і не націоналізували, а сама територія почала завдавати збитків державі. Конкурс на управителя вже переносився кілька разів, а громадська організація, що вже понад п'ять років керує «Межигір'ям», доступу до фінансових справ резиденції не дає.

Нагадаємо, у січні журналісти-розслідувачі заявили про непрозорість конкурсу щодо управління «Межигір’ям».

У липні 2018 року повідомлялось, що частину нерухомого майна з резиденції «Межигір’я» президента-утікача Януковича передали у власність держави. Також у державну власність переходить 100% статутного капіталу товариства «Танталіт», яке володіло «Межигір’ям».