«Хлібне Межигір'я»: Громадська організація саботує конкурс на управителя і приховує фінансову звітність, - АРМА



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Конкурс на управителя вже переносився тричі, а громадська організація, що вже понад п'ять років керує «Межигір'ям», доступу до фінансових справ резиденції не дає

140 гектарів території, автопарк дорогих автомобілів, колекції художніх творів - останні 11 місяців цим майном ніхто офіційно не керує, - ЗМІ

За п'ять років усі багатства резиденції «Межигір'я» президента-втікача Віктора Януковича так і не націоналізували, а сама територія почала завдавати збитків державі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті журналістів програми Секретні матеріали.

«140 гектарів території, автопарк дорогих автомобілів, колекції художніх творів - останні 11 місяців цим майном ніхто офіційно не керує», - зазначається в сюжеті.

За словами журналістів, конкурс на управителя вже переносився тричі, а громадська організація, що вже понад п'ять років керує «Межигір'ям», доступу до фінансових справ резиденції не дає.

У сюжеті зазначається, що джерелами доходів є: вхідні квитки, прокат велосипедів, фастфуд і ресторани, теплиця, ферма.

«Сумнівним є сам факт їхнього перебування там, - каже заступник голови Громадської ради при АРМА Віталій Власюк. - Фраза Дениса (Денис Таракхотелик - комендант Межигір'я. - ред.), що їх уповноважив народ, дуже сильна, але мусять бути і законні підстави».

За словами Власюка, нинішні управителі своєю непрозорістю самі породжують різноманітні підозри.

Таракхотелик запевняє, що грошей - від усього перерахованого вище - вистачає лише на утримання «Межигір'я», тому управителі не платять за рахунками, а також не платять податки.

На утримання, за його словами, потрібно щонайменше 36 мільйонів гривень, але і цього не вистачає.

11 місяців тому «Межигір'я» було передано Національному агентству з виявлення та розшуку активів. Брати участь в оголошеному конкурсі на управителя резиденції виявили бажання лише два претенденти з сумнівною репутацією.

«Бояться, не розуміють, із чим їм доведеться мати справу. Бояться присутності тих людей, які там зараз. Можливого силового сценарію», - говорить Власюк.

В АРМА зауважують, що основною причиною, чому в «Межигір'ї» досі немає адекватного управителя, - саботаж з боку громадської організації, що там облаштувалася.

Водночас нинішні управителі не платять за електроенергію - борг уже сягнув 13,6 млн гривень, а відключити резиденцію від підстанції не дозволяють люди в камуфляжі, які називають себе представниками громадської організації «Межигір'я».