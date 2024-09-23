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Від сьогодні вулицею Чорновола буде обмежений рух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Від сьогодні вулицею Чорновола буде обмежений рух
Робочі будуть облаштовувати острівці безпеки для пішоходів
фото ілюстративне

Обмеження діятимуть на перетині з вулицями Ростиславською та Казарменною

Від сьогодні, 23 вересня, у Києві на вулиці В’ячеслава Чорновола на два тижні частково буде обмежений рух. Про це повідомляє «Київавтодор».

Обмеження діятимуть на перетині з вулицями Ростиславською та Казарменною.

Від сьогодні вулицею Чорновола буде обмежений рух фото 1

Як зазначається, на Чорновола протягом цього часу робочі будуть облаштовувати острівці безпеки для пішоходів.

Раніше повідомлялося, що Державна аудиторська служба України зупинила виконання договору на ремонт однієї з доріг Донеччини вартістю 390 млн грн. Нюанс в тому, що ремонтні роботи мали відбуватися в зоні бойових дій. Порушення аудитори виявили під час моніторингу процедури закупівлі робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення  «Т-05-09 Велика Новосілка – Амвросіївка».

Теги: дороги ремонт Київавтодор

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