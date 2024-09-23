Від сьогодні вулицею Чорновола буде обмежений рух

Обмеження діятимуть на перетині з вулицями Ростиславською та Казарменною

Від сьогодні, 23 вересня, у Києві на вулиці В’ячеслава Чорновола на два тижні частково буде обмежений рух. Про це повідомляє «Київавтодор».

Обмеження діятимуть на перетині з вулицями Ростиславською та Казарменною.

Як зазначається, на Чорновола протягом цього часу робочі будуть облаштовувати острівці безпеки для пішоходів.

Раніше повідомлялося, що Державна аудиторська служба України зупинила виконання договору на ремонт однієї з доріг Донеччини вартістю 390 млн грн. Нюанс в тому, що ремонтні роботи мали відбуватися в зоні бойових дій. Порушення аудитори виявили під час моніторингу процедури закупівлі робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення «Т-05-09 Велика Новосілка – Амвросіївка».