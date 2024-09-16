Катастрофічні повені в Європі: кількість загиблих зросла до восьми

Тисячі людей довелося евакуювати, сотні тисяч залишилися без електрики, дороги та залізничні колії були перекриті

Щонайменше вісім людей загинули, тисячам довелося евакуюватися через повені в Європі, зокрема у Чехії, Польщі, Австрії та Румунії. Про це повідомляє Tagesschau.

На сході Німеччини рівень води підвищується, але загалом ситуація у країні відносно спокійна.

В Австрії, Польщі та Чехії, які постраждали від повеней, ситуація залишається напруженою. Зливи затопили великі території, і до неділі вечора щонайменше вісім людей загинули у воді. Ще четверо осіб у Чехії зникли безвісти.

Тисячі людей довелося евакуювати, сотні тисяч залишилися без електрики, дороги та залізничні колії були перекриті.

У Нижній Австрії під час відкачування води загинув пожежник. Цю федеральну землю було оголошено зоною катастрофи. Більш як 25 000 рятувальників були на місцях, їх підтримували близько 1 000 військовослужбовців.

У Польщі ситуація також була драматичною. Прем'єр-міністр Дональд Туск, який перебував у районах повеней на південному заході, підтвердив у неділю загибель однієї людини в Польщі.

За даними поліції, у Чехії чотири людини були змиті потоками води і вважаються зниклими безвісти. Особливо складною ситуація була на північному сході країни. Там через повінь евакуювали значну частину міста Опава.

У столиці Словаччини Братиславі також було оголошено надзвичайний стан у суботу. У Румунії кількість загиблих зросла до шести. У регіоні Галац на південному сході країни, де вже в суботу були знайдені чотири тіла, у неділю було повідомлено про ще дві смерті.

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, у кількох країнах Центральної Європи екстрені служби та навіть армійські підрозділи надають допомогу мешканцям, які потерпають від екстремальних погодних явищ. Циклон «Борис» приніс до Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі проливні дощі, сильний вітер, а в деякі регіони навіть снігопади.

Сьогодні, 15 вересня, у польському місті Глухолази повінь зруйнувала міст. Місцева влада закликає людей евакуйовуватися. Зранку вода почала текти через насипи на тимчасовому мосту через річку Бяла Глухоляска. Незабаром після цього міст зруйнувався.

У південно-західній частині Польщі, де виникла велика повінь, людей почали евакуювати гелікоптерами. Інші шляхи евакуації затоплені. Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.