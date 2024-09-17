Суд визначив заставу ексзаступнику Резніченка Беспальчуку

Беспальчук зобовʼязаний здати закордонні паспорти, носити електронний браслет і не спілкуватися з фігурантами справи

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 15 млн грн до колишнього заступника голови Дніпропетровської ОВА Максима Беспальчука. Про це повідомляє паблік NABU Daily.

Повідомляється, що Максима Беспальчука підозрюють у причетності до справи ексголови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка. Беспальчук також зобовʼязаний: здати закордонні паспорти, носити електронний браслет і не спілкуватися з фігурантами справи.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків. За словами судді Ольги Постолюк, експосадовець має здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, а також прибувати на виклик слідства.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ. Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністарції та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

За даними досудового розслідування, починаючи з березня 2022 року, тодішні керівники військової адміністрації Валентин Резніченко і обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць стрімко збільшили фінансування на місцеві дороги. А доступ до цієї «годівнички» отримав близький до влади «Будінвест Інжиніринг». Протягом березня-вересня 2022 року фірмі перераховано з бюджету 1,35 млрд грн, що становило 65% від фінансування, передбаченого на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Дніпропетровської області на весь 2022 рік. Отримані кошти ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вивело на пов’язані підприємства з ознаками фіктивності. Слідство припустило: ймовірно, сумнівними компаніями управляють особи, пов’язані з Дніпропетровською ОДА.