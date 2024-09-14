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За добу енергетики ДТЕК повернули світло двом десяткам населеним пунктам після обстрілів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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За добу енергетики ДТЕК повернули світло двом десяткам населеним пунктам після обстрілів
Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження
фото: ДТЕК

За добу енергетики ДТЕК повернули світло двом десяткам населеним пунктам після обстрілів

13 вересня енергетики ДТЕК повернули світло 8,9 тис. родин у понад 21 населеному пункті Донеччини та Дніпропетровщини. Про це повідомляють у ДТЕК.

Постійні обстріли продовжують руйнувати мирні міста та села Донеччини, де тривають найважчі бої. Тут енергетикам вчора вдалося повернули світло в домівки 4,3 тисяч родин.

Ще для 4,6 тисяч сімей ДТЕК повернув електрику на Дніпропетровщині, яку останнім часом ворог атакує майже постійно.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, днями енергетики ДТЕК повернули світло понад 17 тис. родин у 98 населених пунктах Одещини та Дніпропетровщини

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Теги: ДТЕК ремонт обстріл

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