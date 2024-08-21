Ремонт дороги за 390 млн грн у зоні бойових дій. Держаудитслужба скасувала угоду

Порушення аудитори виявили під час моніторингу процедури закупівлі робіт з капітального ремонту автомобільної дороги «Т-05-09 Велика Новосілка – Амвросіївка»

Служба автомобільних доріг у Донецькій області не відхилила пропозиції учасників, які не відповідали вимогам тендерної документації

Державна аудиторська служба України зупинила виконання договору на ремонт однієї з доріг Донеччини вартістю 390 млн грн. Нюанс в тому, що ремонтні роботи мали відбуватися в зоні бойових дій. Про це повідомляє Держаудитслужба.

Порушення аудитори виявили під час моніторингу процедури закупівлі робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення «Т-05-09 Велика Новосілка – Амвросіївка».

Зокрема, Служба автомобільних доріг у Донецькій області не відхилила пропозиції учасників, які не відповідали вимогам тендерної документації в частині підтвердження кваліфікаційних критеріїв.

«Натомість, за відсутності законних підстав, розмістив повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей та уклав договір підряду з одним з учасників на суму 390 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Не погодившись з висновком аудиторів, Служба автомобільних доріг звернулася до Донецького окружного адміністративного суду, однак отримала відмову. Така ж ситуація трапилася з Першим апеляційним адміністративним судом під час розгляду апеляційної скарги. Остаточну крапку в цій справі поставив Верховний Суд.

Так, Служба автомобільних доріг у Донецькій області припинила зобов’язання за договором в односторонньому порядку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив з державного бюджету 2,39 млрд грн на відновлення доріг місцевого значення.

Як повідомлялося, в Києві введено обмеження на рух великогабаритного вантажного транспорту через підвищену температуру.