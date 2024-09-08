Порушення електропостачання через обстріли. ДТЕК відзвітував за минулу добу
За добу ДТЕК повернув світло майже 12 тисяч родин після обстрілів
7 вересня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання домівок 11,6 тисяч родин на Дніпропетровщині, Одещині та Донеччині. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Найбільше відновлень – на Дніпропетровщині. Тут за енергетики повернули світло в домівки 7,2 тисяч родин.
Не полишає ворог атакувати і Одещину, де минулої доби енергетики відновили електропостачання 2,4 тисяч осель.
Донеччина залишається зоною найбільш активних боєзіткнень. Тут щоденно пошкоджуються десятки ліній електропередач.
Попри постійну небезпеку енергетикам вдалося повернути доступ до електрики для 2 тисяч родин.
В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову попри небезпеку та обстріли.
Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло у домівки 714 тис. родин, що були без електрики через обстріли.
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