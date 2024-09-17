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У Києві буде обмежений рух на двох шосе, можливі затори

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві буде обмежений рух на двох шосе, можливі затори
Містянам слід враховувати інформацію про ремонти під час планування своїх поїздок
фото з відкритих джерел

Обмеження пов’язані з поточним ремонтом дороги

У Києві протягом найближчих днів буде обмежено рух Наддніпрянським і Столичним шосе, тож водіям варто бути готовими до заторів на цих ділянках. Про це повідомляє пресслужба «Київавтодору».

Як зазначається, 17 вересня можливі тимчасові незначні обмеження руху Наддніпрянським шосе, а 18–20 вересня включно – Столичним шосе.

«Обмеження пов’язані з поточним ремонтом дороги струменево-ін’єкційним методом у першій та другій смугах руху», – пояснили дорожники. 

Містян закликають враховувати інформацію про ремонти під час планування своїх поїздок.

До відома, станом на 17 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі.

Як повідомлялося, через пожежу, що сталася в екосистемі неподалік села Катюжанка у Вишгородському районі Київської області, у деяких районах Києва можливе погіршення якості повітря. Як зазначається, задимлення може поширитися на Оболонський, Подільський та Святошинський райони столиці.

Теги: дороги ремонт Київ Київавтодор

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