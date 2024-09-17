Мама ексзаступника Єрмака та інші… Кого під час війни вивозив з України батько водія колишнього голови ОДА

За даними досудового розслідування, виїзду Бардаченка посприяв на той час голова ОДА Валентин Резніченко

В’ячеслав Бардаченко 24 рази автомобілем безперешкодно перетинав державний кордон

Батько водія ексголови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка В’ячеслав Бардаченко 24 рази автомобілем безперешкодно перетинав державний кордон під час війни. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Черчилль, Мандела і… Валентин Резніченко. Хто ж розкрадав гроші на дорогах під час війни?».

За даними досудового розслідування, виїзду Бардаченка посприяв на той час голова ОДА Валентин Резніченко. Зокрема, посадовець видав йому дозвіл як водію для забезпечення потреб ЗСУ.

Зауважимо: виїзд водіїв-волонтерів через систему «Шлях» – законна лазівка, яка часто використовується чоловіками призовного віку для ухилення від мобілізації.

Разом із тим, несподіваними виявилися імена попутників, котрі перебували у салоні автомобіля Бардаченка при перетені кордону: матір ексзаступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка Ксенія Тимошенко, дівчина Резніченка Яна Хланта, ексдружина Валентина Резніченка Тетяна з донькою від першого шлюбу Владиславою Курдель. Вказані вояжі, у тому числі здійснювалися власною автівкою Резніченка, якою кермував Бардаченко.

Крім цього, за відомостями слідства, у 2022 році частина коштів, виділених ТОВ «Будінвест Інжиніринг» на дороги Дніпропетровщини, через ряд компаній дійшла до ПрАТ «Запорізьке кар’єроуправління». Зі слів прокурора, засновником цієї фірми є підприємство, яким володіє В’ячеслав Бардаченко.

Як повідомляв «Главком», 16 вересня Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ. Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністарції та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Починаючи з березня 2022 року, тодішні керівники військової адміністрації Валентин Резніченко і обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць стрімко збільшили фінансування на місцеві дороги. А доступ до цієї «годівнички» отримав близький до влади «Будінвест Інжиніринг». Протягом березня-вересня 2022 року фірмі перераховано з бюджету 1,35 млрд грн, що становило 65% від фінансування, передбаченого на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Дніпропетровської області на весь 2022 рік. Отримані кошти ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вивело на пов’язані підприємства з ознаками фіктивності. Слідство припустило: ймовірно, сумнівними компаніями управляють особи, пов’язані з Дніпропетровською ОДА.