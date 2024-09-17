Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мама ексзаступника Єрмака та інші… Кого під час війни вивозив з України батько водія колишнього голови ОДА

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мама ексзаступника Єрмака та інші… Кого під час війни вивозив з України батько водія колишнього голови ОДА
За даними досудового розслідування, виїзду Бардаченка посприяв на той час голова ОДА Валентин Резніченко
фото з відкритих джерел

В’ячеслав Бардаченко 24 рази автомобілем безперешкодно перетинав державний кордон

Батько водія ексголови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка В’ячеслав Бардаченко 24 рази автомобілем безперешкодно перетинав державний кордон під час війни. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Черчилль, Мандела і… Валентин Резніченко. Хто ж розкрадав гроші на дорогах під час війни?».

За даними досудового розслідування, виїзду Бардаченка посприяв на той час голова ОДА Валентин Резніченко. Зокрема, посадовець видав йому дозвіл як водію для забезпечення потреб ЗСУ.

Зауважимо: виїзд водіїв-волонтерів через систему «Шлях» – законна лазівка, яка часто використовується чоловіками призовного віку для ухилення від мобілізації.

Разом із тим, несподіваними виявилися імена попутників, котрі перебували у салоні автомобіля Бардаченка при перетені кордону: матір ексзаступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка Ксенія Тимошенко, дівчина Резніченка Яна Хланта, ексдружина Валентина Резніченка Тетяна з донькою від першого шлюбу Владиславою Курдель. Вказані вояжі, у тому числі здійснювалися власною автівкою Резніченка, якою кермував Бардаченко.

Крім цього, за відомостями слідства, у 2022 році частина коштів, виділених ТОВ «Будінвест Інжиніринг» на дороги Дніпропетровщини, через ряд компаній дійшла до ПрАТ «Запорізьке кар’єроуправління». Зі слів прокурора, засновником цієї фірми є підприємство, яким володіє В’ячеслав Бардаченко.

Як повідомляв «Главком», 16 вересня Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ. Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністарції та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Починаючи з березня 2022 року, тодішні керівники військової адміністрації Валентин Резніченко і обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць стрімко збільшили фінансування на місцеві дороги. А доступ до цієї «годівнички» отримав близький до влади «Будінвест Інжиніринг». Протягом березня-вересня 2022 року фірмі перераховано з бюджету 1,35 млрд грн, що становило 65% від фінансування, передбаченого на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Дніпропетровської області на весь 2022 рік. Отримані кошти ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вивело на пов’язані підприємства з ознаками фіктивності. Слідство припустило: ймовірно, сумнівними компаніями управляють особи, пов’язані з Дніпропетровською ОДА.

Читайте також:

Теги: дороги бюджет гроші прокурор слідство фінансування розслідування Антикорупційний суд Валентин Резніченко кордон батько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, необхідно посилити інституційну присутність України у країнах-партнерах
Влада готує запуск інституції, яка забезпечить єдність українців за кордоном
19 серпня, 21:41
Зеленський у День Державного прапора звернувся до українців (відео)
Зеленський у День Державного прапора звернувся до українців (відео)
23 серпня, 08:46
Зеленський: «Той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома з відсотками»
Звернення президента у День Незалежності. Пронизливі слова і неймовірні кадри
24 серпня, 09:19
В'ячеслав Негода у 90-х був мером Тернополя
Тернопільщина отримала нового керівника
24 серпня, 16:41
На нараді були присутні керівникии правоохоронних та антикорупційних органів, Генеральний прокурор, керівник Держприкордонслужби
Зеленський скликав нараду щодо покарання зрадників, які втекли з України
26 серпня, 21:11
Президент уточнив, що «Мрія» – це окремий застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи
Зеленський представив новий освітній застосунок
2 вересня, 17:22
Глава держави закликав партнерів надавати пакети допомоги швидше, оскільки від цього залежить ситуація на полі бою
Зеленський пояснив, від чого залежить успіх ЗСУ на Донецькому напрямку
6 вересня, 11:49
Зеленський заявив, що під час зустрічі з Байденом на Генеральній Асамблеї ООН посилить свій заклик до пом'якшення обмежень на поставки озброєнь
США поставили Зеленському умову перед тим, як надати далекобійні ракети – Bloomberg
11 вересня, 21:51
Зеленський присвоїв почесні звання акторам та режисерам
Зеленський відзначив державними нагородами видатних діячів до Дня українського кіно: список
14 вересня, 15:08

Політика

Мама ексзаступника Єрмака та інші… Кого під час війни вивозив з України батько водія колишнього голови ОДА
Мама ексзаступника Єрмака та інші… Кого під час війни вивозив з України батько водія колишнього голови ОДА
Стало відомо, чим займається екссекретар РНБО Данілов
Стало відомо, чим займається екссекретар РНБО Данілов
Мобілізацію чоловіків до 25 років може бути заборонено до ухвалення закону – нардеп
Мобілізацію чоловіків до 25 років може бути заборонено до ухвалення закону – нардеп
Уряд призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС
Уряд призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС
Рада підтримала законопроєкт щодо перезавантаження митниці
Рада підтримала законопроєкт щодо перезавантаження митниці
Уряд підтримав створення Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для ЗСУ
Уряд підтримав створення Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
30K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Під роздачу силовиків потрапило підприємство, яке будує захисні фортифікації для ЗСУ
7404
Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади
6535
Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Вчора, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua