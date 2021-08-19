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    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)

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    Зараз церква стоїть у руїнах без бані і дахів&nbsp; - Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Зараз церква стоїть у руїнах без бані і дахів 
    Фото: Антон Короб/Facebook

    Церква 19 століття потребує реставрації

    У селі Горобіївка, що донедавна належало до Сквирського району, а тепер до Білоцерківського Київської області, є дерев’яна церква Різдва Богородиці, збудована 1899 року. Проте, наразі від церкви лишилися тільки руїни. Про це розповів краєзнавець Антон Короб на своїй сторінці у Facebook і оприлюднив фото.

    Церква була зведена у другій половині 18 століття, а 1899 році храм замінили новою церквою, «теж дерев’яною в «єпархіальному» стилі з ошатним дерев’яним різьбленим декором фасадів у псевдоросійському дусі».

    «Церква у плані хрещата, п’ятизрубна з ризницею та паламарнею, обабіч східного гранчастого зрубу вівтаря. Інші зруби квадратні. Із західного боку була прибудована дзвіниця з розширеним притвором знизу», – розповів Короб про будівлю.

    Зараз церква стоїть у руїнах без бані і дахів – лише стіни, намоклі та трухляві від дощів та вітрів.

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    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)
    Фото: Антон Короб/Facebook

    «Родзинкою цього сумного румовища є залишки настінних розписів інтер’єру храму, виконані 1900 року, як зазначено разом з прізвищем майстра на стіні притвору. Залишилися лише орнаментальні композиції», – додав Короб.

    Біля церкви є ще одні руїни – церковно-парафіяльної школи. Одноповерхова будівля початку 20 ст. була зведена дерев’яною і обкладена цеглою з цікавим декором.

    Теги: церква історія Київщина архітектура
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    Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)