Від старовинної церкви на Київщині лишилися самі руїни (фото)

Зараз церква стоїть у руїнах без бані і дахів

Церква 19 століття потребує реставрації

У селі Горобіївка, що донедавна належало до Сквирського району, а тепер до Білоцерківського Київської області, є дерев’яна церква Різдва Богородиці, збудована 1899 року. Проте, наразі від церкви лишилися тільки руїни. Про це розповів краєзнавець Антон Короб на своїй сторінці у Facebook і оприлюднив фото.

Церква була зведена у другій половині 18 століття, а 1899 році храм замінили новою церквою, «теж дерев’яною в «єпархіальному» стилі з ошатним дерев’яним різьбленим декором фасадів у псевдоросійському дусі».

«Церква у плані хрещата, п’ятизрубна з ризницею та паламарнею, обабіч східного гранчастого зрубу вівтаря. Інші зруби квадратні. Із західного боку була прибудована дзвіниця з розширеним притвором знизу», – розповів Короб про будівлю.

Зараз церква стоїть у руїнах без бані і дахів – лише стіни, намоклі та трухляві від дощів та вітрів.

«Родзинкою цього сумного румовища є залишки настінних розписів інтер’єру храму, виконані 1900 року, як зазначено разом з прізвищем майстра на стіні притвору. Залишилися лише орнаментальні композиції», – додав Короб.

Біля церкви є ще одні руїни – церковно-парафіяльної школи. Одноповерхова будівля початку 20 ст. була зведена дерев’яною і обкладена цеглою з цікавим декором.