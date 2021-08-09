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    Забудовник зніс найстарішу будівлю на Либідській площі (фото)

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    Останній довоєнний будинок на Либідській площі знесено - Забудовник зніс найстарішу будівлю на Либідській площі (фото)
    Останній довоєнний будинок на Либідській площі знесено
    Фото: Семен Широчин/Facebook

    На Либідській площі не залишилося жодного довоєенного будинку

    На Либідській площі в Києві знесли будинок, що розташований на провулку Лужевського, 3, між «тарілкою» і ТРЦ. Про це повідомив дослідник Києва Семен Широчин на своїй сторінці у Facebook.

    Цей будинок – найстаріша будівля на Либідській площі. Цього року йому виповнилося 83 роки.

    «Останній довоєнний будинок на Либідській площі таки знесли. Я чув про ці плани вже давно, але мені вперто доводили, що буде реставрація, що мої дані недостовірні і що я піднімаю зрадоньку. Тепер на площі немає жодного довоєнного будинку. Це сумно. І ми розуміємо що це не остання втрата цього року», – написав Широчин.

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    Забудовник зніс найстарішу будівлю на Либідській площі (фото)
    Забудовник зніс найстарішу будівлю на Либідській площі (фото)
    Забудовник зніс найстарішу будівлю на Либідській площі (фото)
    Забудовник зніс найстарішу будівлю на Либідській площі (фото)

    За даними громадської організації «Мапа реновації», будівля була збудована 1938 року та зберігала пам'ять про ті далекі часи, коли провулок Лужевського був головним шляхопроводом на Деміївку.

    Довоєнний будинок цінний як приклад парадного промислового будівництва. Його спроєктували в стилі неокласицизм. Про це свідчать загальні пропорції фасаду, наявність арочних вікон та характерного карнизу.

    Нагадаємо, у червні на засіданні в червні депутати Київської міської ради підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки під стародавньою садибою відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києва забудовнику ТОВ «Грааль».

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    Теги: Київ будівництво забудова будинок архітектура
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    Забудовник зніс найстарішу будівлю на Либідській площі (фото)