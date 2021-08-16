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    Забудовник зносить будинок Зеленських у Києві (фото)

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    Будинок почали розбирати з тильного боку - Забудовник зносить будинок Зеленських у Києві (фото)
    Будинок почали розбирати з тильного боку
    Фото: Антон Короб/Facebook

    Знищення історичного будинку відбувається з грубим порушенням містобудівного законодавства, зазначають активісти

    Після трирічної перерви забудовник продовжив знищення старовинного будинку на вул. Тургенєвській, 22, що у 1911-1915 роках належав родині міщан Зеленських. Про це повідомляють громадський активіст Дмитро Перов і краєзнавець і дослідник історії Києва Антон Короб.

    Три роки тому будівля по вулиці Тургенєвській, 22 була частково зруйнована. «Тоді «відгризли» ліве крило будинку, щоб забезпечити проїзд до новобудови у двір, наступна секція якої, судячи з глухої стіни, мала бути збудована на місці особняка», – нагадав Короб.

    А тиждень тому будівельники почали знову розбирати особняк. «Діють злочинці підступно та ховаючись у дворі: будинок почали розбирати з тильного боку. Розібрано задню стіну: розкидані лежать товстелезні бруси зі зрубу, жовта стара київська цегла», – повідомив Короб.

    За даними Перова, самовільне знищення історичного будинку відбувається з грубим порушенням містобудівного законодавства:

    • відсутній інформаційний стенд об’єкту будівництва
    • відсутня картка на порушення благоустрою
    • у забудовника навіть відсутні містобудівні умови та обмеження

    Активіст інформує, що поліція навідріз відмовляється приїздити на виклики місцевих мешканців.

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    Забудовник зносить будинок Зеленських у Києві (фото)
    Забудовник зносить будинок Зеленських у Києві (фото)
    Забудовник зносить будинок Зеленських у Києві (фото)
    Забудовник зносить будинок Зеленських у Києві (фото)
    Забудовник зносить будинок Зеленських у Києві (фото)
    Забудовник зносить будинок Зеленських у Києві (фото)
    Фото: Антон Короб/Facebook

    Як повідомляє Короб, будинок на вул. Тургенєвській, 22 був первісно одноповерховим, дерев’яним, обкладеним цеглою: мезонін над центральною частиною з‘явився після реконструкції в кінці 1980-х - початку 1990-х. Будинок зведено у кінці 19 століття і має ознаки історизму/неоренсансу у доволі стриманих формах та з декором, модельованим у цеглі. Динамічність композиції фасаду забезпечується поєднанням трикутних та півциркульних сандриків над вікнами, що спираються на маленькі пілястри, що разом утворюють віконні лиштви. У надбудові цей мотив повторюється.

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    Теги: Київ історія будівництво забудова будинок пам'ятник архітектура
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    Забудовник зносить будинок Зеленських у Києві (фото)