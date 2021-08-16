Забудовник зносить будинок Зеленських у Києві (фото)

Знищення історичного будинку відбувається з грубим порушенням містобудівного законодавства, зазначають активісти

Після трирічної перерви забудовник продовжив знищення старовинного будинку на вул. Тургенєвській, 22, що у 1911-1915 роках належав родині міщан Зеленських. Про це повідомляють громадський активіст Дмитро Перов і краєзнавець і дослідник історії Києва Антон Короб.

Три роки тому будівля по вулиці Тургенєвській, 22 була частково зруйнована. «Тоді «відгризли» ліве крило будинку, щоб забезпечити проїзд до новобудови у двір, наступна секція якої, судячи з глухої стіни, мала бути збудована на місці особняка», – нагадав Короб.

А тиждень тому будівельники почали знову розбирати особняк. «Діють злочинці підступно та ховаючись у дворі: будинок почали розбирати з тильного боку. Розібрано задню стіну: розкидані лежать товстелезні бруси зі зрубу, жовта стара київська цегла», – повідомив Короб.

За даними Перова, самовільне знищення історичного будинку відбувається з грубим порушенням містобудівного законодавства:

відсутній інформаційний стенд об’єкту будівництва

відсутня картка на порушення благоустрою

у забудовника навіть відсутні містобудівні умови та обмеження

Активіст інформує, що поліція навідріз відмовляється приїздити на виклики місцевих мешканців.

Як повідомляє Короб, будинок на вул. Тургенєвській, 22 був первісно одноповерховим, дерев’яним, обкладеним цеглою: мезонін над центральною частиною з‘явився після реконструкції в кінці 1980-х - початку 1990-х. Будинок зведено у кінці 19 століття і має ознаки історизму/неоренсансу у доволі стриманих формах та з декором, модельованим у цеглі. Динамічність композиції фасаду забезпечується поєднанням трикутних та півциркульних сандриків над вікнами, що спираються на маленькі пілястри, що разом утворюють віконні лиштви. У надбудові цей мотив повторюється.

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