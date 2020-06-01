В першу хвилину запуску системи порушень ПДР зафіксовано перевищення швидкості в Києві



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Тепер власниці автомобіля на адресу її реєстрації прийде лист з повідомленням про правопорушення Фото: патрульна поліція

О 00:01 у Києві автомобіль Audi Q7 їхав зі швидкість 75 км/год при дозволених 70 км\год

У Києві завдяки системі автофіксації порушень правил дорожнього руху зареєстровано першу порушницю.

Про це повідомив у Facebook заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, о 00:01 на Чоколівському бульварі камера зафіксувала перше порушення ПДР: автомобіль Audi Q7 їхав зі швидкість 75 км/год при дозволених 70 км\год.

Як пояснив Геращенко, тепер власниці автомобіля на адресу її реєстрації прийде лист з повідомленням про правопорушення з QR кодом, за яким вона зможе подивитися відеофайл з місцем і часом події і з інформацією про суть події.

«Якщо вона сплатить штраф протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума складе 127,5 гривень. Якщо після 10 днів – 255 гривень. Якщо не сплатить, з якоїсь причини, то штраф буде стягуватися через систему Виконавчої служби Міністерства юстиції», – зазначив він.

Геращенко наголосив, що, якщо громадянин не згоден з постановою про порушення ПДР, зафіксованому в автоматичному режимі, він може його оскаржити звернувшись до Департаменту патрульної поліції або до суду.

Наразі система фіксуватиме лише перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів на годину. Розмір штрафу залежатиме

Нагадаємо, у Києві камери встановлені:

вул. Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вул. Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Північний міст (в напрямку лівого берегу)

Північний міст (в напрямку правого берегу)

Броварський проспект. (м. Лівобережна)

Броварський проспект/ вул. Будівельників

Південний міст (в напрямку лівого берегу)

Південний міст ( в напрямку правого берегу)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

Дружби народів бульвар, 27

Дружби народів бульвар, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Харківська площа / проспект Миколи Бажана.

Як відомо, у понеділок, 1 червня, в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

Нагадаємо, 12 березня у Києві запрацювало 20 камер відеофіксації дорожнього руху.

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