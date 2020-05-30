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    У МВС підказали водіям, як уникнути чужих штрафів

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    1 червня в Україні, ймовірно, запрацює&nbsp;система автофіксації порушень ПДР - У МВС підказали водіям, як уникнути чужих штрафів
    1 червня в Україні, ймовірно, запрацює система автофіксації порушень ПДР

    У Міністерстві внутрішніх справ радять автовласникам оформити «належного користувача»

    Міністерство внутрішніх справ України запропонувало власникам автомобілів, якими керують інші особи, скористатись онлайн-послугою «Керування належним користувачем».

    Про це повідомили у пресслужбі МВС.

    Зазначається, що належний користувач – це особа, яка на законних підставах користується автомобілем, що їй не належить.

    Електронна послуга «Керування належним користувачем» доступна для фізичних та юридичних осіб і є безкоштовною.

    У МВС уточнили, що можливість зазначати належного користувача транспортного засобу стане в пригоді автомобілістам у зв’язку з запровадженням нових правил та налагодженням системи фото- і відеофіксації та паркування. Адже нести відповідальність за свою поведінку на дорозі має безпосередньо водій авто, а не його власник (отримувати сповіщення про нові штрафи, сплачувати їх тощо).

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    Скористатись онлайн-послугою «Керування належним користувачем» можна через Електронний кабінет водія. Детальна інструкція доступна тут.

    Як відомо, ймовірно, система автофіксації порушень ПДР запрацює в Україні з 1 червня. Автомобілісти, які їздять на чужих автівках, повинні отримати статус «належного користувача». В іншому випадку штраф за порушення правил дорожнього руху буде приходити справжнім власникам.

    Як відомо, система автоматичної фотовідеофіксації мала б розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    Нагадаємо, 12 березня у Києві запрацювало 20 камер відеофіксації дорожнього руху.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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