У МВС підказали водіям, як уникнути чужих штрафів графіка



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1 червня в Україні, ймовірно, запрацює система автофіксації порушень ПДР

У Міністерстві внутрішніх справ радять автовласникам оформити «належного користувача»

Міністерство внутрішніх справ України запропонувало власникам автомобілів, якими керують інші особи, скористатись онлайн-послугою «Керування належним користувачем».

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Зазначається, що належний користувач – це особа, яка на законних підставах користується автомобілем, що їй не належить.

Електронна послуга «Керування належним користувачем» доступна для фізичних та юридичних осіб і є безкоштовною.

У МВС уточнили, що можливість зазначати належного користувача транспортного засобу стане в пригоді автомобілістам у зв’язку з запровадженням нових правил та налагодженням системи фото- і відеофіксації та паркування. Адже нести відповідальність за свою поведінку на дорозі має безпосередньо водій авто, а не його власник (отримувати сповіщення про нові штрафи, сплачувати їх тощо).

Скористатись онлайн-послугою «Керування належним користувачем» можна через Електронний кабінет водія. Детальна інструкція доступна тут.

Як відомо, ймовірно, система автофіксації порушень ПДР запрацює в Україні з 1 червня. Автомобілісти, які їздять на чужих автівках, повинні отримати статус «належного користувача». В іншому випадку штраф за порушення правил дорожнього руху буде приходити справжнім власникам.

Як відомо, система автоматичної фотовідеофіксації мала б розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

Нагадаємо, 12 березня у Києві запрацювало 20 камер відеофіксації дорожнього руху.

«Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.